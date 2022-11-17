Про це повідомляє Haaretz із посиланням на західні дипломатичні джерела.

Видання зазначає, що Ізраїль погодився на це після заклику США розширити спектр допомоги Україні, а не обмежуватися виключно гуманітарною.

Ізраїль також надав дозвіл країнам НАТО постачати в Україну системи озброєнь, які містять ізраїльські компоненти. За інформацією журналістів, до них входять електрооптичні та для керування вогнем.

25 жовтня українські євреї звернулися до влади та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом "стати на світлу та справедливу сторону історії" й допомогти українцям у боротьбі з Росією.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц раніше заявив, що Ізраїль не має достатніх виробничих потужностей, аби забезпечити постачання Україні систем протиповітряної оборони.

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