Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Америка та Ізраїль спільно розроблятимуть лазерну протиракетну зброю

Америка та Ізраїль спільно розроблятимуть лазерну протиракетну зброю

6 грудня, 2022 вiвторок
09:19
Світ США Ізраїль

Американський виробник зброї Lockheed Martin та ізраїльська державна оборонна компанія Rafael спільно розроблятимуть системи високоенергетичної лазерної зброї

Про це пише Сіньхуа.

Підписана між компаніями угода передбачає розробку, тестування та виробництво високоенергетичної системи лазерної зброї в Сполучених Штатах та Ізраїлі.

Засновано майбутню розробку буде на системі лазерного захисту Iron Beam, яка вже була розроблена Rafael та міноборони Ізраїлю.

Iron Beam, маючи високу потужність 100 кВт, має стати оперативною наземною системою протиповітряної оборони від ракет, мінометів, безпілотників та інших загроз, безпосередньо уражаючи цілі високоенергетичними лазерами.

  • Нагадаємо, Ізраїль під тиском Сполучених Штатів погодився профінансувати закупівлю "стратегічних матеріалів" для української армії.
  • 25 жовтня українські євреї звернулися до влади та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом "стати на світлу та справедливу сторону історії" й допомогти українцям у боротьбі з Росією.
  • Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц раніше заявив, що Ізраїль не має достатніх виробничих потужностей, аби забезпечити постачання Україні систем протиповітряної оборони.
  • 21 листопада Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети від нього.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

зброя
Ізраїль
США
Читайте також:
5 грудня, 2022 понедiлок
В Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти
Автор Анатолій Амелін
4 грудня, 2022 неділя
Президенту брешуть про надходження податків
Путін
3 грудня, 2022 субота
У ISW з'ясували, яких поступок вимагає РФ для початку мирних переговорів
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 грудня
09:27
Росія за добу втратила 510 військових, 5 танків та 5 дронів. – Генштаб ЗСУ
09:22
Росіяни за добу поранили дев'ятьох мешканців Донеччини
09:08
Кріштіану Роналду (праворуч)
Португалія - Швейцарія: Де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
08:54
Оновлено
Біля під'їзду колаборанта у Мелітополі вранці прогримів вибух, – Федоров
08:52
Серхіо Бускетс (ліворуч)
Марокко - Іспанія: Де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
08:38
енергетика ЛЕП електрика
ДТЕК відключив від енергосистеми одне з підприємств після ракетного удару РФ 5 грудня
08:30
ЗСУ
ЗСУ завдали ударів по районах зосередження російських солдатів й уразили пункти управління РФ
08:30
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу, сітка плей-офф
08:23
РФ виробляє ракети попри санкції
Російські ракети були виготовлені за кілька місяців до ударів по Україні 23 листопада, попри дію санкцій, - NYT
08:18
російський літак винищувач
Ворог завдав 17 авіаційних ударів та випустив 70 ракет по Україні протягом доби
08:16
Валерій Залужний
"Вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу": Залужний привітав українських воїнів з Днем ЗСУ
08:04
OPINION
Сергій Марченко
"Дождь" є чудовим прикладом професійного російського пропагандистського ресурсу
07:47
Ракетний удар
Росія може завдати нового ракетного удару по Україні 6 грудня, - речник командування Повітряних сил
07:33
Росіяни обстріляли Нікопольщину
Окупанти всю ніч гатили по Нікопольщині: понівечені газопроводи й лінії електропередачі, понад 9 тис. родин лишилися без води
07:20
окупанти
РФ активно застосовує авіацію для підтримки наступу наземних угруповань на двох напрямках,- Генштаб
06:51
Пожежа на аеродромі в Курську
На аеродромі в Курську сталася пожежа. Влада заявила про атаку безпілотника
06:38
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі, з якої РФ завдає ударів по Україні
06:21
Протести у Монголії
У Монголії тривають масові протести через корупцію у верхівці влади
05:59
нафта
Саудівська Аравія знизить ціни на нафту для Європи та Азії, але не для США
05:50
ЗСУ
В Україні 6 грудня відзначають День Збройних Сил
05:33
На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3
США надали Україні понад 900 тис. 155-мм снарядів, - SIPRI
05:04
Аеропорт Дягілево
Удари по авіабазах в тилу Росії викликали шквал критики провладних блогерів, - ISW
04:34
нафтовий танкер
Через нові санкції проти РФ Туреччина не пропускає близько 20 танкерів, - Financial Times
04:07
Оновлено
Ракетний обстріл Запоріжжя
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: пошкоджено критичну інфраструктуру та житлові будинки
03:49
Євген Пригожин
Виправдання і погрози: Пригожин відреагував на заклики визнати ПВК Вагнера терористичною організацією у США
03:01
Астероїд
У NASA попередили про наближення до Землі астероїда
02:34
Чорногорія
Чорногорія надасть Україні допомогу в розмірі 11% військового бюджету країни
01:42
Рада Європи
Пропаганда, дезінформація та мова ненависті: у Раді Європи назвали основні загрози з боку Росії
01:15
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
На засіданні Ставки головнокомандувача йшлося про захист банківської сфери, - Данілов
01:01
Ексклюзив
Володимир Путін
ЗСУ дали Путіну ляпаса, ядерна тріада РФ під загрозою, - військовий експерт Черник про вибухи на аеродромі "Енгельс"
01:01
Фолькер Тюрк в укритті
"Неймовірно, що це відбувається майже щодня": Верховний комісар ООН з прав людини мусив піти в укриття під час повітряної тривоги в Києві
00:52
Молдова, російська ракета
У Молдові розглянуть резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
00:35
Аналітика
Сергій Згурець
Удари по авіабазах РФ мають символічне, подібне до крейсера "Москва", значення, - Згурець
00:18
За добу від російських ударів в Україні загинули четверо людей
00:16
енергетика ЛЕП електрика
Внаслідок обстрілів пошкоджено електростанції та підстанції, на відновлення треба кілька днів, – Укренерго
00:02
Оновлено
Міністр оборони Олексій Резніков
Після масованої атаки Росії Резніков обговорив з Остіном посилення української ППО
2022, понедiлок
5 грудня
23:16
Януш Шеремета
У війні з Росією загинули двоє поляків з Інтернаціонального легіону
22:54
Неймар (праворуч) , Бразилія - Південна Корея
Бразилія розбила Південну Корею у 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
22:44
Мая Санду
Президентка Молдови закликала світ посилити тиск на Росію
22:31
Президент України Зеленський
Попри публічні попередження Заходу, Києву не надавали розвідданих щодо нападу РФ, – Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV