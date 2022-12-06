Про це пише Сіньхуа.

Підписана між компаніями угода передбачає розробку, тестування та виробництво високоенергетичної системи лазерної зброї в Сполучених Штатах та Ізраїлі.

Засновано майбутню розробку буде на системі лазерного захисту Iron Beam, яка вже була розроблена Rafael та міноборони Ізраїлю.

Iron Beam, маючи високу потужність 100 кВт, має стати оперативною наземною системою протиповітряної оборони від ракет, мінометів, безпілотників та інших загроз, безпосередньо уражаючи цілі високоенергетичними лазерами.

Нагадаємо, Ізраїль під тиском Сполучених Штатів погодився профінансувати закупівлю "стратегічних матеріалів" для української армії.

25 жовтня українські євреї звернулися до влади та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом "стати на світлу та справедливу сторону історії" й допомогти українцям у боротьбі з Росією.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц раніше заявив, що Ізраїль не має достатніх виробничих потужностей, аби забезпечити постачання Україні систем протиповітряної оборони.

21 листопада Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети від нього.

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