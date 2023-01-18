Про це з посиланням на американських та ізраїльських високопосадовців пише The New York Times.

Так, за даними поінформованого джерела, Сполучені Штати відправили або пообіцяли відправити Україні трохи більше мільйона 155-міліметрових снарядів. Значна частина з них – хоча і менше половини – зі складів в Ізраїлі, які призначалися для використання в конфліктах на Близькому Сході.

У NYT зазначили, що Ізраїль спершу відмовлявся допомагати Україні через страх зіпсувати стосунки з РФ, але зрештою погодився на пропозицію Пентагона передавати зброю зі своїх складів.

"Ізраїльські та американські чиновники повідомили, що близько половини з 300 000 патронів, призначених для України, вже відправлено в Європу і в кінцевому підсумку будуть доставлені через Польщу", - пише видання.

ЗМІ зазначає, що ЗСУ використовують близько 90 тисяч артилерійських снарядів щомісяця, що приблизно вдвічі більше, ніж виробляють США і європейські країни разом. Тому в хід пішли маловідомі резервні склади. За словами двох високопоставлених ізраїльських чиновників, Сполучені Штати пообіцяли Ізраїлю, що будуть поповнювати те, що беруть зі складів на його території, і негайно відправляти боєприпаси в разі серйозної надзвичайної ситуації.

13 січня стало відомо, що Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.

21 листопада 2022 року Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети.

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