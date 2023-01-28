Китаю потрібна сильна РФ для присмирення США, - британський політолог Шерр
Китай перекладає відповідальність за війну проти України на НАТО й потребує сильної РФ, щоб присмирити США
Про це заявив британський політолог, старший науковий співробітник Інституту безпеки й оборони Джеймс Шерр в етері Еспресо.
"Китай також не є безкорисливим гравцем. Китай не хоче, щоб Росія програла цю війну, тому що китайці розуміють, що радше всього це призведе до дестабілізації самої Росії. Китаю потрібно, щоб Росія була великою державою в глобальній системі, щоб допомогла Китаю присмирити США, а відтак допомагала керувати ними. Попри всі застереження і побоювання, які китайці могли мати щодо того, як розпочалася ця війна і в який спосіб її вестимуть, в усіх публічних дискусіях та комунікаціях вони дуже чітко покладають всю відповідальність за війну на НАТО. Це не змінюється в жодній їхній публічній заяві", - зауважив він.
Політолог вважає, що китайці добре дезінфрмують інших, як і РФ, зокрема про те, що вони стримали росіян від застосування ядерної зброї. Джеймс Шерр зазначив, що така теза вигідна й Росії, й КНР, адже підтверджує чутки, нібито РФ збиралася використати ядерне озброєння, а також показує Заходу, що Китай - зріла держава, із якою потрібно будувати гарні відносини, щоб керувати Росією.
"Здається, і дитині мало б бути все ясно, але люди продовжують сприймати все це серйозно, довіряючи впливовим китайським публікаціям. Щоб багато чого з цього зрозуміти, потрібно розуміти китайську. На щастя, у мене є колеги, які її розуміють. Тому наголошую, що необхідно звертати значно менше уваги на подібного роду публічні висловлювання", - підсумував політолог.
- 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
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