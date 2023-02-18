Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Стало відомо, що згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Видання зазначає, що безперервне розгортання РФ китайських дронів на українському полі бою показує, як її армія змогла залучити критично важливе обладнання з-за кордону, попри широкомасштабну кампанію санкцій.

Так частину дронів DJI армія отримала з ОАЕ оплативши поставку через державний банк "Сбербанк", що перебуває під санкціями.

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Також зазначається, що Пентагон стурбований тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни.

Частина дронів та їх деталей також доставлялась і з ЄС.

Додається зокрема, що у вересні влада Нідерландів заарештувала Дмитра Олексійовича Кудрявцева за нібито експорт товарів до РФ з порушенням міжнародного експортного контролю. Федеральна прокуратура Нідерландів заявила, що пан Кудрявцев, власник компанії Woerd-Tech BV, постачав безпілотники, які використовуються армією РФ.

Дані про торгівлю свідчать, що Woerd-Tech відправила до Росії щонайменше експортно-контрольованих товарів на суму щонайменше 270 тис. доларів, зокрема деталі для дронів DJI.