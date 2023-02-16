Китай не робитиме нічого для РФ, якщо це призведе до конфлікту зі США, – політолог Цанг

Про це зазначив директор Китайського інституту SOAS Стів Цанг в ефірі програми "Spotlight Ukraine" на Еспресо

Коментуючи інцидент з китайським аеростатом біля узбережжя США, політолог зазначив, що, ймовірно, куля таки шпигувала в повітряному просторі Сполучених Штатів Америки.

"Ну, якщо китайський уряд дозволив метеорологічним кулям перебувати біля узбережжя, він міг би сказати американцям або іншим, що одна з їхніх куль загубилася, і вони могли б очікувати, що вона дрейфуватиме в їхньому повітряному просторі, не створюючи дипломатичного інциденту. Або ж вони могли знайти спосіб спустити кулю так, щоб американці побачили, що вона метеорологічна. Вони не зробили ні того, ні іншого. Тому думаю, що американські підозри набагато більш імовірні, ніж пояснення китайського уряду", – сказав він.

Водночас Стів Цанг переконаний, що Пекін ще не готовий до прямої конфронтації з Вашингтоном.

"Китайський уряд, безумовно, не хотів би, щоб їхній аеростат спровокував війну зі Сполученими Штатами. Китай не хоче війни з США на нинішньому етапі. Ні через Тайвань, ні через будь-яке інше питання. Проста причина полягає в тому, що Китай не відчуває, що він здатний виграти зараз", – підсумував директор Китайського інституту SOAS.

Про підтримку Росії з боку Пекіна політолог каже, що позиція Китаю, а точніше Сі Цзіньпіна щодо російського вторгнення в Україну з самого початку була нейтральною.

"До вторгнення Україна мала добрі відносини з Китаєм. Україна була основним постачальником фуражного зерна до Китаю, а отже, джерелом продовольчої безпеки для Пекіна. Тому вони не дуже хочуть бути втягнуті у війну, яка спричинить перебої у виробництві та постачанні продовольства", – зазначив він.

Директор Китайського інституту SOAS підкреслює, що Сі Цзіньпін має дуже міцні особисті стосунки з Путіним, але він не робитиме нічого радикального для підтримки війни проти України.

"Він (Сі Цзіньпін, – ред.) вирішив підтримати Путіна. Він також вирішив, що ця підтримка, яка офіційно є необмеженою, насправді має дуже чіткі межі, а саме: Китай не робитиме нічого для підтримки Росії, якщо це викличе вторинні санкції. Отже, ми бачимо, що Китай надає Росії не готові системи озброєнь, а запчастини й інші технології, які можна використовувати, не викликаючи вторинних санкцій", – підсумував Стів Цанг.