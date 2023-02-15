Про це пише The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

У матеріалі йдеться про те, що американські фахівці стежили за літальним апаратом майже тиждень – з моменту, його запустили з острова Хайнань біля південного узбережжя Китаю. Такі повітряні кулі запускають за програмою, якою частково керують китайські повітряні сили. Апарат рухається частково у природний спосіб, на повітряних потоках, але при цьому має пропелери і "кермо", які дозволяють дистанційно коригувати його курс.

Апарат спочатку летів курсом, з яким мав опинитися над островом Гуам, заморською територією США у Тихому океані, де нібито вже неодноразово помічали подібні апарати КНР, вочевидь, у спробі дізнатися більше про розміщені там американські об’єкти. Проте на цьому шляху до Гуаму кулю несподівано розвернуло і понесло на північ, тож аналітики тепер допускають, що Китай і справді не мав наміру, щоб апарат опинився над материковою територією США. Повітряна куля опинилась на півночі Тихого океану, мандрувала над Алеутськими островами, а потім над Канадою, де сильні північні вітри, схоже, знову понесли апарат на південь, унаслідок чого куля опинилася над континентальною частиною США.

Фахівці не впевнені, чи зміна курсу сталася зумисно, чи випадково, але переконані, що повітряна куля несла обладнання для збору даних. Деякі також вважають, що навіть якщо апарат опинився над континентальною територією США неумисно, то далі цим вирішили скористатись і його поява над ядерними об’єктами у Монтані навряд могла бути випадковою.