Китайська куля, яку збили над США, могла перехоплювати деякі види електронних повідомлень, – NYT

Про це передає The New York Times.

Коли аеростат перебував у повітрі, американські літаки-розвідники U-2 зробили знімки, аби визначити його можливості. З’ясувалося, що обладнання апарата «явно призначалося для розвідувального спостереження».

Куля мала кілька антен для визначення географічного розташування комунікацій. Сонячні панелі – достатньо великі, щоб виробляти енергію для роботи «декількох активних датчиків збору розвідувальної інформації».