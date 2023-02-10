Китайська куля, яку збили над США, могла перехоплювати деякі види електронних повідомлень, – NYT
Китайська повітряна куля була здатна перехоплювати деякі види електронних повідомлень
Про це передає The New York Times.
Коли аеростат перебував у повітрі, американські літаки-розвідники U-2 зробили знімки, аби визначити його можливості. З’ясувалося, що обладнання апарата «явно призначалося для розвідувального спостереження».
Куля мала кілька антен для визначення географічного розташування комунікацій. Сонячні панелі – достатньо великі, щоб виробляти енергію для роботи «декількох активних датчиків збору розвідувальної інформації».
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
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