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Головна Світ Китайська куля, яку збили над США, могла перехоплювати деякі види електронних повідомлень, – NYT

Китайська куля, яку збили над США, могла перехоплювати деякі види електронних повідомлень, – NYT

10 лютого, 2023 п'ятниця
06:10
Світ Китайський шпигунський аероста

Китайська повітряна куля була здатна перехоплювати деякі види електронних повідомлень

Про це передає The New York Times.

Коли аеростат перебував у повітрі, американські літаки-розвідники U-2 зробили знімки, аби визначити його можливості. З’ясувалося, що обладнання апарата «явно призначалося для розвідувального спостереження».

Куля мала кілька антен для визначення географічного розташування комунікацій. Сонячні панелі – достатньо великі, щоб виробляти енергію для роботи «декількох активних датчиків збору розвідувальної інформації».

  • 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
  • У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
  • Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
Новини
Китай
США
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