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Китайський аеростат, збитий у США, мав обладнання для розвідки і збору даних

9 лютого, 2023 четвер
23:18
Світ "Шпигунська куля" над США

Китайський аеростат, збитий американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки та був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах

Про це пише The New York Times із посиланням на представника Держдепартаменту США.

Американські літаки при спостереженні за аеростатом помітили, що той був обладнаний антенами, які, ймовірно, могли приймати сигнали зв'язку та визначати розташування об'єктів, що їх передавали. На повітряній кулі також було встановлено сонячних батарей для забезпечення роботи цієї техніки.

При цьому США точно не знають, які саме дані збирав китайський аеростат і за якими об'єктами стежив, заявили американські чиновники. Вони запевнили, що Вашингтон вжив заходів для захисту своїх ядерних об'єктів та переговорів між відомствами.

Влада США впевнена, що компанія-виробник аеростату пов'язана із збройними силами Китаю. Її назву у Держдепі не уточнили. У відомстві зазначили, що на сайті цієї компанії опубліковано рекламні відео, як подібні аеростати з таким же обладнанням раніше пролітали над США та іншими країнами.

Вашингтон розгляне можливість вжиття заходів проти компаній, пов'язаних з армією Китаю та причетних до вторгнення аеростату у повітряний простір США, заявили у Держдепі. Крім того, влада США має намір розглянути можливість вжиття "заходів з викриття та боротьби з масштабним стеженням з боку КНР, яке становить загрозу нацбезпеці США", їхнім союзникам і партнерам.

  • 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
  • У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
  • Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
  • Посадовці в розвідці США заявили, що Китай використовував "кулю-шпигун" в межах великої програми спостереження за військовими об'єктами в декількох країнах.

Китай
Шпигунський скандал
США
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