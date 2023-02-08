Китайська "куля-шпигун" є частиною великої програми повітряного спостереження КНР, - The Washington Post
Посадовці в розвідці США заявили, що Китай використовував "шар-шпигун" в межах великої програми спостереження за військовими об'єктами в декількох країнах
Про це повідомили в The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці.
Зазначається, що посадовці американської розвідки пов'язують "шпигунську кулю" КНР, яку збили 4 лютого в США, із китайською масштабною програмою спостереження.
Так, аеростат діяв протягом кількох років з китайської провінції Хайнань біля південного узбережжя КНР: він збирав інформацію про військові об'єкти Японії, Індії, В'єтнаму, Тайваню та Філіппін. Стверджується, що це країни, які становлять стратегічний інтерес для Китаю.
Офіційні особи сказали, що ці кулі спостереження, які частково використовуються ВПС КНР, вже були помічені на п'ятьох континентах.
"Те, що зробили китайці, - це використали неймовірно стару технологію і по суті поєднали її з сучасними засобами зв’язку та спостереження", - заявив співрозмовник журналістів.
Окремо офіційні особи США почали ділитися деталями з офіційними особами таких країн, як Японія, чиї військові об’єкти стали мішенню для Пекіна.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
- Після збиття кулі міністр оборони США Ллойд Остін хотів подзвонити своєму китайському колезі Вею Фенхе, щоб "знизити напруженість" та спробувати "відповідально керувати відносинами Америки та Китаю" - КНР відхилила цей запит.
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