У Китаї відмовились від телефонної розмови зі США після збиття їхньої повітряної кулі
Після збиття кулі міністр оборони США Ллойд Остін хотів подзвонити своєму китайському колезі Вею Фенхе, щоб "знизити напруженість" та спробувати "відповідально керувати відносинами Америки та Китаю"
Про це повідомляє NBC News з посиланням на заяву представника прессекретаря Пентагону генерала Пета Райдера.
"Комунікація між нашими збройними силами особливо важлива в такі моменти. На жаль, КНР відхилила наш запит", - сказав він.
Відомо, що після того, як у суботу США знищили ймовірну шпигунську повітряну кулю над Атлантичним океаном, Китай відхилив запит Вашингтона на безпечну розмову між міністром оборони Ллойдом Остіном і його колегою, міністром національної оборони Вей Фенхе.
За даними оборонного відомства США, метою дзвінка було послабити напруженість і відкрити подальші шляхи для діалогу щодо повітряної кулі Китаю з метою "відповідального управління відносинами" між США та КНР.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе