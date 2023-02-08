Про це повідомляє NBC News з посиланням на заяву представника прессекретаря Пентагону генерала Пета Райдера.

"Комунікація між нашими збройними силами особливо важлива в такі моменти. На жаль, КНР відхилила наш запит", - сказав він.

Відомо, що після того, як у суботу США знищили ймовірну шпигунську повітряну кулю над Атлантичним океаном, Китай відхилив запит Вашингтона на безпечну розмову між міністром оборони Ллойдом Остіном і його колегою, міністром національної оборони Вей Фенхе.

За даними оборонного відомства США, метою дзвінка було послабити напруженість і відкрити подальші шляхи для діалогу щодо повітряної кулі Китаю з метою "відповідального управління відносинами" між США та КНР.