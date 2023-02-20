Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN.

"Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати: якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це було б "червоною лінією", - сказала вона.

За словами Томас Грінфілд, США розглядають Китай як противника і готові конкурувати з ним і, коли це необхідно, протистояти.

"Це те, що ми робимо і робитимемо, щоб мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані", - наголосила американський постпред.