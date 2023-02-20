Постпред США в ООН: Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю Росії
Сполучені Штати застерегли Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги
Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN.
"Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати: якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це було б "червоною лінією", - сказала вона.
За словами Томас Грінфілд, США розглядають Китай як противника і готові конкурувати з ним і, коли це необхідно, протистояти.
"Це те, що ми робимо і робитимемо, щоб мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані", - наголосила американський постпред.
- 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 18 лютого The Wall Street Journal повідомив, що попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван І, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.37
- Актуальне
- Важливе