Про це йдеться в повідомленні WSJ із посиланням на офіційних осіб в адміністрації США.

"Дискусії щодо публічного оприлюднення відбуваються напередодні п’ятничного засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого річниці вторгнення Росії в Україну",- зазначається в повідомленні.

При цьому вказується, що американська сторона вже кілька разів зверталася в закритому режимі до Китаю з цього приводу та узгоджувала свою позицію із союзниками по НАТО.

Крім того, зауважується, що кілька високопоставлених представників країн Заходу, в тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі передали офіційне попередження представнику китайського уряду Вану Ї під час зустрічей у Мюнхені цими вихідними.