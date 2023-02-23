Китай може надати Росії летальну допомогу у війні в Україні: США готують повідомлення, – WSJ
Адміністрація Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії для підтримки її війни проти України
Про це йдеться в повідомленні WSJ із посиланням на офіційних осіб в адміністрації США.
"Дискусії щодо публічного оприлюднення відбуваються напередодні п’ятничного засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого річниці вторгнення Росії в Україну",- зазначається в повідомленні.
При цьому вказується, що американська сторона вже кілька разів зверталася в закритому режимі до Китаю з цього приводу та узгоджувала свою позицію із союзниками по НАТО.
Крім того, зауважується, що кілька високопоставлених представників країн Заходу, в тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі передали офіційне попередження представнику китайського уряду Вану Ї під час зустрічей у Мюнхені цими вихідними.
- Нагадаємо, 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 18 лютого The Wall Street Journal повідомив, що попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
- Пізніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги.
- 22 лютого речник МЗС Китаю заперечив, що країна постачатиме РФ летальну зброю.
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