Речник МЗС Китаю заперечив, що країна постачатиме РФ летальну зброю
Представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай не розглядає можливість постачання Росії летальної зброї, та звинуватив США й НАТО в поширенні брехні щодо ролі Пекіна у війні РФ проти України
Про це мовиться на CNN.
Міністерство закордонних справ Китаю в середу ствердило, що країна не розглядає можливість постачання Москві летальної зброї для її використання на фронті в Україні, звинувативши США та НАТО в поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна у війні.
"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрощами, які були використані та розкриті на початку "української кризи", - заявив речник МЗС Ван Веньбінь
У своєму виступі в середу Ван Веньбінь ствердив, що Китай закликає НАТО "припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни ... та припинити розпалювати конфронтацію".
Ван Веньбінь також заявив, що США й інші країни НАТО є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".
- 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 18 лютого The Wall Street Journal повідомив, що попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
- Пізніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги.
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