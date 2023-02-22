Речник МЗС Китаю заперечив, що країна постачатиме РФ летальну зброю

Про це мовиться на CNN.

Міністерство закордонних справ Китаю в середу ствердило, що країна не розглядає можливість постачання Москві летальної зброї для її використання на фронті в Україні, звинувативши США та НАТО в поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна у війні.

"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрощами, які були використані та розкриті на початку "української кризи", - заявив речник МЗС Ван Веньбінь

У своєму виступі в середу Ван Веньбінь ствердив, що Китай закликає НАТО "припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни ... та припинити розпалювати конфронтацію".

Ван Веньбінь також заявив, що США й інші країни НАТО є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".