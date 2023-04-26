Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.