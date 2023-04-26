Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпінем
Про це глава держави повідомив у Twitter.
"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.
- Раніше Financial Times писала, що в Китаї не виключають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського.
- Згодом посол Китаю в ЄС Фу Цун сказав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не дзвонить президентові України Володимиру Зеленському, бо "дуже зайнятий", але між країнами часті контакти на нижчому рівні.
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