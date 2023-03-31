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У Китаї не виключають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського, - Financial Times

31 березня, 2023 п'ятниця
12:14
Світ Сі Цзіньпін і Зеленський

Можливість зустрічі або телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном не виключена. Це питання обговорювалося між Києвом і Пекіном

Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цуня, якого цитує Financial Times.

Повідомляється, що США та їхні союзники звинувачують Китай у тому, що він завдає шкоди світовій торговельній системі через використання масивних промислових субсидій, обмеження внутрішніх інвестицій та порушення захисту інтелектуальної власності.

Ратифікація інвестиційної угоди між ЄС та Китаєм застопорилася у 2021 році після того, як Пекін запровадив санкції проти членів Європейського парламенту. Фу висловив сподівання, що керівництво ЄС "набереться достатньо мужності, а також політичної сили", щоб остаточно схвалити угоду.

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Відповідаючи на запитання, чи скасує Китай санкції, щоб розблокувати процес, він сказав, що Пекін відкритий для "будь-яких рішень, якщо вони ґрунтуються на взаємності й рівності".

Окрім цього, посол сказав, що було б помилкою з боку ЄС дозволити російсько-українській війні диктувати свої відносини з Китаєм.

"Я не думаю, що це раціональний підхід - пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою", - сказав він, додавши, що необхідно поважати "законні інтереси безпеки" Росії: "Все не так чорно-біло, як дехто думає". 

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Водночас він стверджує, що є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай і ЄС об'єднали свої зусилля у просуванні миру".

Він зокрема додав, що "не виключена можливість" потенційної телефонної розмови або зустрічі між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що китайські високопосадовці перебувають у контакті зі своїми українськими колегами.

  • Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
  • 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
  • 29 березня Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну
  • Тоді ж міністерстві закордонних справ КНР заявили, що позитивно оцінюють запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, яке він надіслав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.
  • Пізніше головред Defense Express Катков повідомив, що Китай у разі рішення допомогти РФ, скоріше за все, не буде постачати зброю офіційно, а шукатиме обхідні шляхи, щоб уникнути санкцій.
Україна
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Китай
ЄС
війна з Росією
Світ про Україну
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