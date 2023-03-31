Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цуня, якого цитує Financial Times.

Повідомляється, що США та їхні союзники звинувачують Китай у тому, що він завдає шкоди світовій торговельній системі через використання масивних промислових субсидій, обмеження внутрішніх інвестицій та порушення захисту інтелектуальної власності.

Ратифікація інвестиційної угоди між ЄС та Китаєм застопорилася у 2021 році після того, як Пекін запровадив санкції проти членів Європейського парламенту. Фу висловив сподівання, що керівництво ЄС "набереться достатньо мужності, а також політичної сили", щоб остаточно схвалити угоду.

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Відповідаючи на запитання, чи скасує Китай санкції, щоб розблокувати процес, він сказав, що Пекін відкритий для "будь-яких рішень, якщо вони ґрунтуються на взаємності й рівності".

Окрім цього, посол сказав, що було б помилкою з боку ЄС дозволити російсько-українській війні диктувати свої відносини з Китаєм.

"Я не думаю, що це раціональний підхід - пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою", - сказав він, додавши, що необхідно поважати "законні інтереси безпеки" Росії: "Все не так чорно-біло, як дехто думає".

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Водночас він стверджує, що є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай і ЄС об'єднали свої зусилля у просуванні миру".

Він зокрема додав, що "не виключена можливість" потенційної телефонної розмови або зустрічі між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що китайські високопосадовці перебувають у контакті зі своїми українськими колегами.