У Китаї не виключають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського, - Financial Times
Можливість зустрічі або телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном не виключена. Це питання обговорювалося між Києвом і Пекіном
Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цуня, якого цитує Financial Times.
Повідомляється, що США та їхні союзники звинувачують Китай у тому, що він завдає шкоди світовій торговельній системі через використання масивних промислових субсидій, обмеження внутрішніх інвестицій та порушення захисту інтелектуальної власності.
Ратифікація інвестиційної угоди між ЄС та Китаєм застопорилася у 2021 році після того, як Пекін запровадив санкції проти членів Європейського парламенту. Фу висловив сподівання, що керівництво ЄС "набереться достатньо мужності, а також політичної сили", щоб остаточно схвалити угоду.
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Відповідаючи на запитання, чи скасує Китай санкції, щоб розблокувати процес, він сказав, що Пекін відкритий для "будь-яких рішень, якщо вони ґрунтуються на взаємності й рівності".
Окрім цього, посол сказав, що було б помилкою з боку ЄС дозволити російсько-українській війні диктувати свої відносини з Китаєм.
"Я не думаю, що це раціональний підхід - пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою", - сказав він, додавши, що необхідно поважати "законні інтереси безпеки" Росії: "Все не так чорно-біло, як дехто думає".
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Водночас він стверджує, що є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай і ЄС об'єднали свої зусилля у просуванні миру".
Він зокрема додав, що "не виключена можливість" потенційної телефонної розмови або зустрічі між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що китайські високопосадовці перебувають у контакті зі своїми українськими колегами.
- Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
- 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
- 29 березня Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну.
- Тоді ж міністерстві закордонних справ КНР заявили, що позитивно оцінюють запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, яке він надіслав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.
- Пізніше головред Defense Express Катков повідомив, що Китай у разі рішення допомогти РФ, скоріше за все, не буде постачати зброю офіційно, а шукатиме обхідні шляхи, щоб уникнути санкцій.
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