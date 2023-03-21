Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним: Китай і далі буде відігравати конструктивну роль у врегулюванні українського питання, - Xinhua
Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів"
Про це повідомляє Xinhua.
Під час перемовин сторони обговорили питання, пов'язані з агресивною війною, яку Росія розв'язала проти України.
"Сі Цзіньпін підкреслив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають, більшість країн виступають за деескалацію напруженості, за мир і переговори та проти підливання олії у вогонь. Історія показує, що конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", - пише ЗМІ.
Зазначається також, що лідер КНР нагадав про те, що Пекін опублікував "мирний план" щодо війни РФ проти України.
"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання", - додав Сі Цзіньпін.
Своєю чергою Путін заявив, що "Росія уважно вивчила "мирний план" КНР і відкрита до переговорів".
- Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неформальна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона тривала 4,5 години. Офіційна зустріч відбудеться 21 березня
- Аналітики ISW зазначили, що Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримку, яка необхідна РФ для війни проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.06
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе