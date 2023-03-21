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Китай не надаватиме Путіну підтримку для подолання невдач в Україні, - ISW

21 березня, 2023 вiвторок
04:15
Світ Путін і Сі Цзіньпін у Москві

Під час зустрічі з Путіним 20 березня глава Китаю Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення двосторонніх відносин, ніж те, якого очікував кремлівський диктатор

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Сі і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин", - пояснюють аналітики.

У звіті вказується, що Путін опублікував статтю, в якій стверджував, що Росія і КНР "будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політиці подвійного стримування США проти Китаю і РФ".

Своєю чергою Сі запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин у своїй статті, в якій зазначив, що Росія та КНР загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти Заходу.

Водночас Сі Цзіньпін зосередився на представленні Китаю як стороннього посередника у війні Росії проти України, чий план переговорів "відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи".

Путін ж написав, що Росія вітає готовність Китаю "відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи" щодо війни проти України, ймовірно, сподіваючись, що Сі займе таку ж агресивну риторичну лінію проти Заходу.

"Відмова Сі Цзіньпіна приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті, який Путін передбачає із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм "безмежного партнерства" з Росією перед початком вторгнення в Україну", - підкреслюють в ISW.

Як вважають фахівці, риторика Сі свідчить про те, що він "не схильний повністю надавати Путіну економічну та політичну підтримку, необхідну РФ для подолання невдач в Україні".

В Інституті вивчення війни додають, що Путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком імовірно, що вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди, деякі з яких будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

"Сі також запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки", - підсумували аналітики.

  • У понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неформальна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона тривала 4,5 години. Офіційна зустріч відбудеться 21 березня
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен припускає, що візит очільника КНР у Москву свідчить про намір Китаю забезпечити "дипломатичне прикриття" для "звірств, скоєних Росією в Україні" замість того, щоб засуджувати їх.
  • Раніше в Білому домі заявили, що уважно стежать за візитом лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви, та закликали його провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським

Економіка
Володимир Путін
війна з Росією
Сі Цзиньпін
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