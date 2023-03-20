Як повідомляє CNN, про це Блінкен сказав на пресконференції в Держдепартаменті з приводу публікації звіту про права людини за 2022 рік.

Блінкен нагадав, що візит президента Сі Цьзіньпіна до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. На його думку, це свідчить про те, що Китай не вважає за необхідне притягнути Кремль до відповідальності за жорстокості, скоєні в Україні.

"Замість того, щоб навіть засудити їх, він радше надасть дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала вчиняти ті самі злочини", – сказав Блінкен.

Говорячи про пропозиції Китаю щодо завершення війни, Блінкен сказав, що "елементи" мирної пропозиції Китаю відповідають зусиллям, які підтримують США.

"Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи гарантування ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільних осіб. І справді, перший елемент закликає до підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн", – сказав Блінкен.

Водночас він наголосив, що о будь-які заклики до припинення вогню, які не передбачають виведення російських військ з території України, "фактично означатимуть підтримку ратифікації російського завоювання", оскільки це дасть Путіну змогу відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну" в більш вигідний для Росії час".

"Світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах", – наголосив Блінкен.