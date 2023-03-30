Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є дві теорії відносно Китаю, голосування в Радбезі ООН покаже позицію Китаю. Одна з теорій говорить про те, що Китай почав вести брудну гру. Він використовує Росію, як тиран для руйнації західних альянсів по багатьох напрямках. І в напрямку Японії, і в напрямку Європи й США. Інша думка така, що Китай намагався, щось зробити. У мене було враження, що Китай намагатиметься запропонувати Росії мирне виведення військ з України, відновлення територіальної цілісності України. А потім запропонувати Україні, щоб Україна ніколи не стала частиною Заходу. У Китаю була така ідея, але для нас це був би важкий вибір", - зазначив Їжак.

За словами аналітика Національного інституту стратегічних досліджень, лідери Росії та Китаю ні до чого не домовилися в питанні війни в Україні.

"Судячи з переговорів, які відбулись у Москві - це не вийшло. Лідери обох країн ні до чого не дійшли саме у цьому питанні, тому Китаю немає чого сказати. Велика миротворча роль Китаю поки не проглядається", - додав Їжак.