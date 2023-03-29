Байден прокоментував рішення Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі
Президент США Джо Байден заявив, що стурбований рішенням російського диктатора Володимира Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
Байден, підкреслив. що Росія ще не розташувала ядерну зброю в Білорусі та зауважив, що він стурбований таким наміром Путіна.
"Вони ще цього не зробили. Звичайно, я стурбований цим. Риторика Путіна небезпечна і це викликає занепокоєння.
- 25 березня Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
- МЗС Литви закликало внести додаткові економічні обмеження проти Москви та Мінська до нового пакету санкцій Євросоюзу через заяви Кремля про розміщення ядерної зброї в Білорусі.
- 27 березня МЗС Китаю заявила, що Пекін не схвалює намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
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