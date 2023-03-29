Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Байден, підкреслив. що Росія ще не розташувала ядерну зброю в Білорусі та зауважив, що він стурбований таким наміром Путіна.

"Вони ще цього не зробили. Звичайно, я стурбований цим. Риторика Путіна небезпечна і це викликає занепокоєння.