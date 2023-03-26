Заяву цитує видання Welt.

"Порівняння президента Путіна з ядерним розподілом сил НАТО є оманливим і не може служити для виправдання кроку, оголошеного Росією", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що раніше Білорусь зробила кілька міжнародних заяв про те, що держава відмовляється від ядерної зброї.

Міжнародна ініціатива із заборони ядерної зброї (ICAN) відмічає, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі може призвести до катастрофи.