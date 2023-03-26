У МЗС Німеччини назвали залякуванням розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі
У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування"
Заяву цитує видання Welt.
"Порівняння президента Путіна з ядерним розподілом сил НАТО є оманливим і не може служити для виправдання кроку, оголошеного Росією", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що раніше Білорусь зробила кілька міжнародних заяв про те, що держава відмовляється від ядерної зброї.
Міжнародна ініціатива із заборони ядерної зброї (ICAN) відмічає, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі може призвести до катастрофи.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
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