Путін зізнається, що йому страшно: в ОП відреагували на розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що заявою про розміщення ядерної зброї в Білорусі Володимир Путін зізнається у страху програти війну
Про це Михайло Подоляк написав у твіттері.
Радник керівника Офісу президента ствердив, що російський диктатор Володимир Путін дуже передбачуваний.
"Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою. І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної (зброї - ред.)", - зазначив Михайло Подоляк.
- Нагадаємо, 25 березня Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- Аналітики ISW зазначили, що президент РФ заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- Своєю чергою міноборони США заявило, що немає жодних ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї.
- А в.о. керівника Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї Даніель Хогста ствердив, що поки в президента РФ Володимира Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці
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