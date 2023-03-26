Про це Михайло Подоляк написав у твіттері.

Радник керівника Офісу президента ствердив, що російський диктатор Володимир Путін дуже передбачуваний.

"Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою. І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної (зброї - ред.)", - зазначив Михайло Подоляк.