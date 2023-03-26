Про це пише The Guardian.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО. Допоки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку", - заявив в.о. виконавчого директора ICAN Даніель Хогста.