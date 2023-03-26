Поки в Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці, - Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї
В.о. керівника Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї заявив, що поки в президента РФ Володимира Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці
Про це пише The Guardian.
Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі.
"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО. Допоки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку", - заявив в.о. виконавчого директора ICAN Даніель Хогста.
- Нагадаємо, 25 березня самопроголошений президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- Міноборони США заявило, що немає жодних ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї після заяви Москви про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.
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