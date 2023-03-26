Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Поки в Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці, - Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї

Поки в Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці, - Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї

26 березня, 2023 неділя
08:50
Світ ядерна зброя рф ракета

В.о. керівника Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї заявив, що поки в президента РФ Володимира Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці

Про це пише The Guardian.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО. Допоки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку", - заявив в.о. виконавчого директора ICAN Даніель Хогста.

  • Нагадаємо, 25 березня самопроголошений президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
  • Міноборони США заявило, що немає жодних ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї після заяви Москви про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.
Україна
Росія
ЄС
Білорусь
Володимир Путін
ядерна зброя
ядерна небезпека
Читайте також:
25 березня, 2023 субота
Росія виробить втричі більше боєприпасів і танків, ніж Захід поставить Україні, - Путін
На фото Вооруженные силы Украины
24 березня, 2023 п'ятниця
У Раду внесли законопроєкт про дозвіл військовим демобілізовуватися: кого стосується
24 березня, 2023 п'ятниця
Іноземні прикордонні служби повертатимуть українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон, – ДПСУ
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
26 березня
09:07
Упродовж доби РФ випустила 210 снарядів по Херсонщині, 9 людей дістали поранення
08:31
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Гондурас припинив дипвідносини з Тайванем після переговорів з Китаєм
08:14
техніка окупантів
ЗСУ ліквідували понад 170 тис. росіян від початку повномасштабного вторгнення
08:02
OPINION
Вадим Денисенко
Ядерна зброя в Білорусі. Останній раунд підняття ставок від Путіна?
08:00
Анонс
Збірна України з футболу
Англія - Україна: де та коли дивитись стартовий матч нашої команди у відборі на Євро-2024
07:55
Наслідки обстрілів Нікопольщини 8 березня
Уночі російська армія ударила по Нікополю з безпілотника
07:40
Петиція з проханням започаткувати День вшанування захисників Маріуполя набрала необхідну кількість голосів
07:20
Двоє людей без документів задихнулися у товарному поїзді у США, є травмовані
07:00
ЗСУ
За добу ЗСУ відбили понад 85 ворожих атак і знищили безпілотники РФ "Орлан-10" та "Суперкам"
06:40
Протести проти судової реформи ізраїльського уряду в Єрусалимі
Близько 200 тис. людей вийшли на акції протесту в Тель-Авіві проти судової реформи в Ізраїлі
06:31
Анонс
Зінченко
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 26 березня
06:20
росія ядерна зброя
Немає жодних ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю, - Пентагон
05:25
Євро-2024, збірна Вірменії, збірна Туреччини
Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 25 березня
01:02
Шарль Мішель
Ситуація у Нагірному Карабасі: росіяни звинуватили азербайджанців у порушенні домовленостей, Шарль Мішель поспілкувався з лідерами Вірменії та Азербайджану
00:41
Ракетний удар по Краматорську. Ілюстрація
У Краматорську прогриміли вибухи та тимчасово зникла електроенергія, - ЗМІ
00:37
Макс Кідрук презентував у Києві роман про поселенців на Марсі
Макс Кідрук презентував у Києві роман про поселенців на Марсі
2023, субота
25 березня
23:57
Олександр Петраков, збірна Вірменії
У матчі Вірменія - Туреччина Петраков випустив на поле 4 футболістів з чемпіонату Росії
23:40
збірна Іспанії, Хоселу, Євро-2024
Іспанія знищила Норвегію у відборі на Євро-2024
23:32
Йоав Ґалант
"Безпосередня загроза". Чинний міністр оборони Ізраїлю закликав зупинити судову реформу
23:30
Матеуш Моравецький
У Європі спостерігається втома від санкцій, - Моравецький
23:18
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день 18 росіян
23:00
Сергій Гайструк
У Вінниці попрощалися з командиром медчастини батальйону "Дністер"
22:52
міномет
РФ атакувала Сумщину з мінометів, гранатометів і артилерії
22:41
Знищений російський танк
ЄС готує нові санкції щодо країн, які допомагають купувати РФ пральні машини для ремонту танків , - The Telegraph
22:40
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін намагатиметься позбутися ордера на свій арешт від МКС, - Фейгін
22:29
Гарет Саутгейт
Співчуваємо тому, що відбувається в Україні, але завтра буде гра у футбол, - тренер збірної Англії
22:15
Іран
Україна хотіла б зберегти нормальні відносини з Іраном, але він має зробити певні кроки, - спецпредставник Субх
21:58
Олександр Красюк
Промоутер Усика назвав найбільшу проблему Ф'юрі
21:55
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Більшість держпідприємств перейдуть до Фонду державного майна, - Шмигаль
21:49
Олексій Резніков
"Leopard вже налякані": Резніков висміяв ідею розконсервування в РФ Т-34
21:37
збірна Білорусі, збірна Швейцарії, Євро-2024
Білорусь ганебно пропустила 5 голів і програла Швейцарії у відборі на Євро-2024
21:37
Євросоюз
ЄС наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським, - FT
21:34
Ані Лорак
Не чекають і в РФ: у Краснодарі скасували концерт Ані Лорак
21:30
Володимир Зеленський
Оборонна підтримка, макрофін і спецтрибунал для РФ: Зеленський підбив підсумки тижня
21:17
РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією та БПЛА
21:13
Євро-2024, збірна Вірменії, збірна Туреччини
Відбір на Євро-2024: Вірменія програла Туреччині у першому матчі Петракова
21:12
В'ячеслав Чорновіл
Цього дня на Бориспільській трасі загинув В'ячеслав Чорновіл
21:02
боєприпаси 155 мм
Завод боєприпасів у Польщі значно збільшить обсяги виробництва для України, - Моравецький
21:00
Анналена Бербок
Німеччина хоче вислати 30 російських дипломатів, - Focus
20:58
Збірна України, Зінченко
Хочу дуже подякувати українській армії, - Зінченко виступив з важливою заявою перед матчем Англія - Україна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV