Немає жодних ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю, - Пентагон
Міноборони США заявило, що немає жодних ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї після заяви Москви про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі
Про це пишуть Reuters.
У письмовій заяві Пентагону мовиться, що фахівці свідомі заяви президента РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Вони зазначили, що слідкуватимуть за ситуацією.
"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО", - мовиться в тексті пресслужби міноборони США.
- Нагадаємо, 25 березня самопроголошений президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
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