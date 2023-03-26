Немає жодних ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю, - Пентагон

Про це пишуть Reuters.

У письмовій заяві Пентагону мовиться, що фахівці свідомі заяви президента РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Вони зазначили, що слідкуватимуть за ситуацією.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО", - мовиться в тексті пресслужби міноборони США.