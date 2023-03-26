Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики вважають, що Путін провів чергову інформаційну операцію, заявивши, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Путін натякнув, що до цього його спонукало рішення Великої Британії відправити в Україну боєприпаси, що містять збіднений уран. Він відкинув заяви Заходу про те, що такі боєприпаси безпечні у використанні та не містять радіоактивних компонентів.

"Оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не має відношення до ризику розпалювання ядерної війни, який залишається надзвичайно низьким. Таким чином Путін лише намагається використати побоювання Заходу щодо ядерної ескалації. Він вирішив поширювати ці наративи саме зараз в надії підірвати моральний дух українців та пригальмувати західну допомогу, аби знизити ефективність очікуваного навесні контрнаступу ЗСУ", - вважають в ISW.

Експерти підкреслили, що Росія давно має тактичну ядерну зброю, здатну вразити будь-яку ціль з власної території. Тому ISW продовжує оцінювати, що Путін не схильний до ризику та, попри неодноразові погрози застосувати ядерну зброю, не має наміру їх виконувати.