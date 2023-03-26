Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники, - Данілов

Про це він написав у twitter.

Він також зазначив, що це черговий крок до дестабілізації країни. Секретар РНБО підкреслив, що Білорусь знаходиться в ядерних заручниках у РФ.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники", - пише Данілов.