Про це інформує у твіттері Жозеп Боррель.

"Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі може призвести до безвідповідальної ескалації та буде сприйнято, як загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може це зупинити, це їхній вибір", – пише голова дипломатії ЄС.

Боррель наголосив, що Євросоюз буде готовий відповісти на дії РФ і Білорусі розширенням обмеженнями.