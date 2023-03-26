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ЄС запровадить санкції, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, – Боррель

26 березня, 2023 неділя
18:49
Світ Жозеп Боррель

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо Росія розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції

Про це інформує у твіттері Жозеп Боррель.

"Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі може призвести до безвідповідальної ескалації та буде сприйнято, як загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може це зупинити, це їхній вибір", – пише голова дипломатії ЄС.

Боррель наголосив, що Євросоюз буде готовий відповісти на дії РФ і Білорусі розширенням обмеженнями.

  • Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
  • В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
  • У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування".  
  • Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.  
Росія
ЄС
Білорусь
російська армія
війна з Росією
Жозеп Боррель
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