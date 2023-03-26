МЗС України вимагає скликати Радбез ООН і попередити Білорусь про далекосяжні наслідки розміщення ядерної зброї РФ
Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН
Про це йдеться в заяві МЗС.
"Останні заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому", - йдеться в повідомленні українського Міністерства закордонних справ.
МЗС звертається до білоруського суспільства з закликом не допустити злочинів Росії на їхній території, адже це ще більше перетворить країну на заручника Москви й матиме катастрофічні наслідки в майбутньому.
"Звертаємося до держав "Групи семи" та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії", - йдеться в заяві.
У Міністерстві очікують на ефективну протидію ядерному шантажу РФ з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і постійних членів Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї.
"Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Україна закликає всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжити рішучі заходи з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї", - заявили у МЗС.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування".
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