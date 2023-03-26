Про це йдеться в заяві МЗС.

"Останні заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому", - йдеться в повідомленні українського Міністерства закордонних справ.

МЗС звертається до білоруського суспільства з закликом не допустити злочинів Росії на їхній території, адже це ще більше перетворить країну на заручника Москви й матиме катастрофічні наслідки в майбутньому.

"Звертаємося до держав "Групи семи" та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії", - йдеться в заяві.

У Міністерстві очікують на ефективну протидію ядерному шантажу РФ з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і постійних членів Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї.

"Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Україна закликає всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжити рішучі заходи з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї", - заявили у МЗС.