Про це інформує у твіттері речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна.

"Рішення Володимира Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та засоби її доставлення ще більше посилює напругу, пов’язану з російською агресією проти України. Це ще один крок до втягування Білорусі у гвинтики російської військової машини", - пише речник польського дипломатичного відомства.

Ясіна наголосив, що це також створює ризики у сфері нерозповсюдження ядерної зброї.

"Дії Росії підтверджують легітимність і важливість політики стримування НАТО, в якій бере участь Польща", - додав речник польського МЗС.