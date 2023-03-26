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МЗС Польщі назвало намір Путіна про ядерну зброю в Білорусі втягуванням у військову машину

26 березня, 2023 неділя
20:48
Світ Володимир Путін

Польське міністерство закордонних справ назвало намір президента Росії Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі кроком до подальшого втягування країни у військову машину

Про це інформує у твіттері речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна.

"Рішення Володимира Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та засоби її доставлення ще більше посилює напругу, пов’язану з російською агресією проти України. Це ще один крок до втягування Білорусі у гвинтики російської військової машини", - пише речник польського дипломатичного відомства.

Ясіна наголосив, що це також створює ризики у сфері нерозповсюдження ядерної зброї.

"Дії Росії підтверджують легітимність і важливість політики стримування НАТО, в якій бере участь Польща", - додав речник польського МЗС.

  • Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
  • В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
  • У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування".  
  • Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.  
  • Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції.  

Росія
Польща
ЄС
Білорусь
російська армія
війна з Росією
ядерна війна
ядерна небезпека
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