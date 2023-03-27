Про це на пресконференції 27 березня сказала речниця відомства Мао Нін.

"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", - заявила представниця МЗС Китаю.

Також Китай укотре закликав до перемовин для "врегулювання української кризи".