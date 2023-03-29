Про це пише Bloomberg.

Американська агенція звертає увагу, що в той час Сі Цзіньпін намагається стати державним діячем на світовій арені, Володимир Путін йому в цьому не допомагає.

Після того, як лідер Китаю допоміг Саудівській Аравії та Ірану відновити дипломатичні відносини, він звернув свій погляд на інші геополітичні проблеми - війну, яку Володимира Путіна розв'язав проти України та необхідність перезавантажити китайсько-американські зв’язки.

Зокрема, Сі перебував три дні у Москві, де провів тривалі переговори з Путіним. У спільній заяві вони заявили, що "всі ядерні держави повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном".

Але буквально за кілька днів російський диктатор підірвав авторитет лідера Китаю, оголосивши про плани відправити тактичну ядерну зброю до сусідньої Білорусі. Це може стати першим випадком, коли Росія розташує ядерну зброю за кордоном після розпаду Радянського Союзу.

"Незалежно від того, чи блефує Путін зі своїм арсеналом, це ставить Сі в незручне становище в його зусиллях зробити Китай надійним посередником у конфліктах.

Сі не підтримав і не різко критикував Путіна щодо України. Але одну річ він чітко заявляв: Росія не повинна використовувати ядерну зброю у війні" - акцентує Bloomberg.

Агенція вважає, що рішення Путіна може викликати сумніви щодо того, який вплив на нього має Сі, навіть беручи до уваги економічну залежність Росії від Китаю та потребу російського президента в дипломатичній підтримці.

"Очікувалося, що Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським протягом декількох днів після візиту до Москви, оскільки він не спілкувався з ним після повномасштабного вторгнення Росії. Але спілкування поки не відбулося. Якщо це станеться, Зеленський матиме право запитати Сі, чи насправді Путін когось слухає", - вважає Bloomberg.

А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна.

У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.

Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції.

27 березня МЗС Китаю підкреслило, що Пекін не схвалює намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

29 березня президент США Джо Байден сказав, що стурбований рішенням Володимира Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі.