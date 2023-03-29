Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Я думаю, що будь-який продаж будь-якого озброєння до РФ для будь-якої країни, яка не є вигнанцем, буде величезним ризиком. Єдина країна, яка, поки що, зберігає доволі високу частку в оборонних контрактах та проєктах, спільних з Росією, це - Індія. Вона намагається дистанціюватися - завершити запущені проєкти, де вкладені гроші. Інформації про нові домовленості немає. Водночас Росія не може виконати власні контракти", - вважає він.

Катков наголосив, Китай у разі рішення допомогти РФ, скоріше за все, не буде постачати зброю офіційно.

"Якщо буде ухвалене рішення щодо передачі снарядів, то будуть шукати максимально обхідні шляхи, щоб не потрапити під західні санкції. Найбільш поганим, але найбільш реалістичним сценарієм з усіх поганих є той, де Китай може розпочати виробництво боєприпасів для РФ, маскуючи їх походження, і передавати, наприклад, через КНДР. Мені здається, що такий сценарій буде доволі швидко зафіксований і буде зроблено все, щоб цього не відбувалося", - підсумував експерт.