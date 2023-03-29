Китай може розпочати виробництво боєприпасів для Росії і продавати їх через КНДР, - головред Defense Express Катков
Китай у разі рішення допомогти РФ, скоріше за все, не буде постачати зброю офіційно, а шукатиме обхідні шляхи, щоб уникнути санкцій
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Я думаю, що будь-який продаж будь-якого озброєння до РФ для будь-якої країни, яка не є вигнанцем, буде величезним ризиком. Єдина країна, яка, поки що, зберігає доволі високу частку в оборонних контрактах та проєктах, спільних з Росією, це - Індія. Вона намагається дистанціюватися - завершити запущені проєкти, де вкладені гроші. Інформації про нові домовленості немає. Водночас Росія не може виконати власні контракти", - вважає він.
Катков наголосив, Китай у разі рішення допомогти РФ, скоріше за все, не буде постачати зброю офіційно.
"Якщо буде ухвалене рішення щодо передачі снарядів, то будуть шукати максимально обхідні шляхи, щоб не потрапити під західні санкції. Найбільш поганим, але найбільш реалістичним сценарієм з усіх поганих є той, де Китай може розпочати виробництво боєприпасів для РФ, маскуючи їх походження, і передавати, наприклад, через КНДР. Мені здається, що такий сценарій буде доволі швидко зафіксований і буде зроблено все, щоб цього не відбувалося", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.49
Купівля 37.49Продаж 38.34
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе