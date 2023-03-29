У Китаї відреагували на запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Україну

Про це повідомляє politikahaber.com.

За словами речниці МЗС Китаю Мао Нін у Пекіні позитивно оцінюють пропозицію Володимира Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом України поки не доводиться.

"Китай підтримує спілкування з усіма сторонами українського "конфлікту", включаючи саму Україну", — сказала Мао Нін.