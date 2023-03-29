У Китаї відреагували на запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Україну
У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що позитивно оцінюють запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, яке він надіслав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну
Про це повідомляє politikahaber.com.
За словами речниці МЗС Китаю Мао Нін у Пекіні позитивно оцінюють пропозицію Володимира Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом України поки не доводиться.
"Китай підтримує спілкування з усіма сторонами українського "конфлікту", включаючи саму Україну", — сказала Мао Нін.
- 29 березня Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну.
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