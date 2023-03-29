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"Більше року не було контактів". Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну, - АР

29 березня, 2023 середа
08:39
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну

Про це повідомляє Associated Press.

Він заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії, але хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", - сказав Зеленський.

  • 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • 4 квітня Президент Франції Емманюель Макрон вирушить до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Париж закликав подвоїти зусилля, аби зупинити КНР від посилення підтримки вторгнення РФ. 
  • Президент США Джо Байден заявив, що Китай поки не надавав Росії летальної зброї для війни в Україні, але це зовсім не означає, що він не робитиме цього надалі.
Новини
Китай
Володимир Зеленський
війна з Росією
Сі Цзиньпін
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