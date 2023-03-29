"Більше року не було контактів". Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну, - АР

Про це повідомляє Associated Press.

Він заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії, але хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", - сказав Зеленський.