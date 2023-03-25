Байден переконаний, що Китай поки не надавав летальне озброєння Росії

Про це повідомляє Reuters.

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Байден заявив, що поки немає фактів про передачу такого озброєння.

"Останні три місяці я чую про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росі. Вони ще такого не зробили, це не означає, що не будуть, але вони цього ще не зробили", - сказав Байден.