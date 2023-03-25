Байден переконаний, що Китай поки не надавав летальне озброєння Росії
Президент США Джо Байден заявив, що Китай поки не надавав Росії летальної зброї для війни в Україні, але це зовсім не означає, що він не робитиме цього надалі
Про це повідомляє Reuters.
Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Байден заявив, що поки немає фактів про передачу такого озброєння.
"Останні три місяці я чую про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росі. Вони ще такого не зробили, це не означає, що не будуть, але вони цього ще не зробили", - сказав Байден.
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