Про це вони заявили під час зустрічі в Канаді сьогодні, 24 березня, повідомляє CNN.

"Україна може покладатися на Сполучені Штати й Канаду як на партнерів", – сказав Трюдо під час виступу перед парламентом в Оттаві разом із президентом США Джо Байденом.

Він додав, що Канада, як і США, надала "значну військову підтримку" Україні, зокрема артилерію, боєприпаси, броню й танки. Він нагадав, що збройні сили Канади навчають українських військових з 2015 року.

"Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада продовжить міцно підтримувати Україну, чого б це не вартувало, – сказав Трюдо. – Ми є партнерами, на яких Україна і світ можуть розраховувати".

Прем'єр-міністр Канади згадав про санкції й інші економічні заходи, запроваджені США, Канадою та іншими союзниками, щоб "продовжувати виснажувати військову скриньку Кремля".

Виступаючи в парламенті після Трюдо, Байден сказав, що президент Росії Володимир Путін не досяг своїх цілей із вторгненням в Україну.

"Його прагнення до землі та влади поки що зазнало краху, – сказав президент США. – українського народу до своєї країни переможе".

Байден також повторив слова Трюдо про те, що США і Канада підтримують Україну.

"Давайте ще раз підтвердимо, що ми зробимо все, щоб смолоскип свободи яскраво горів, і будемо підтримувати народ України", – сказав він.

У спільній з Трюдо заяві за підсумками зустрічі серед іншого також було наголошено на підтримці України та засудженні агресії Росії.

"Ми засуджуємо Росію за її незаконну, невиправдану та неспровоковану війну проти України та продовжуватимемо накладати на РФ економічні санкції, зберігаючи нашу непохитну підтримку України стільки, скільки це буде потрібно", – йдеться в заяві.

Президент США Джо Байден перебуває з першим офіційним візитом у Канаді після вступу на посаду у 2021 році. Його дводенний візит включав звернення до парламенту в Палаті громад.