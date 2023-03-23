Байден у Канаді зустрінеться з Трюдо: говоритимуть про підтримку України
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 23 березня прийме президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена
Як повідомляє офіс очільника канадського уряду.
"Прем’єр-міністр Трюдо та президент Байден продовжать співпрацю у міжнародних питаннях, що становлять спільний інтерес. У тому числі у непохитній підтримці України, яка захищається від російської агресивної війни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідери Канади та США спільно працюватимуть над "розв'язанням проблем ширшого глобального впливу війни", зокрема у питаннях енергетичної та продовольчої безпеки.
"Канада та США – давні партнери у дотриманні демократії, прав людини та поваги до верховенства права. Ми завжди разом захищатимемо ці спільні цінності у наших державах та поза ними", - наголосили в офісі Трюдо.
Додамо, що візит Джо Байдена до Канади триватиме два дні. У 2021 році, під час пандемії COVID-19 президент США здійснив віртуальні відвідини сусідньої країни.
- Нагадаємо, 16 березня Канада оголосила про новий пакет озброєння для України.
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