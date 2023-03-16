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Додаткові "Леопарди", боєприпаси та ракети для ППО: Канада оголосила новий пакет озброєння для України

16 березня, 2023 четвер
00:27
війна з Росією

Канада пообіцяла передати Україні додаткові чотири танки Leopard 2, снаряди для них та 155 мм гаубиць і ракети для ППО

Про це йдеться у заяві міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"Канада передасть близько 8000 снарядів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет з арсеналу Збройних сил Канади для підтримки систем ППО, які нині розгорнуті в Україні", - йдеться у заяві.

Міністр зазначила, що Канада також надасть понад 1800 одиниць 105 мм навчальних боєприпасів для танків. Ці боєприпаси підтримають оголошену Данією, Німеччиною та Нідерландами безоплатну передачу танків Leopard 1.

Ананд також підтвердила, що Збройні сили розпочали постачання додаткових основних бойових танків Leopard 2, обіцяних Канадою наприкінці лютого. Загалом Канада передала Україні вісім основних бойових танків Leopard 2, чотири з яких уже доставлені до Польщі разом із групою особового складу Збройних сил, яка навчає українських солдатів їх використанню.

Очікується, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси, передані Канадою, будуть в Україні найближчими тижнями.

"Канада твердо стоїть на боці України у боротьбі проти незаконної та невиправданої війни Росії. Ми зміцнюємо нашу співпрацю з нашими союзниками та партнерами та продовжуємо реагувати на військові потреби України, надаючи всебічну військову допомогу. Ми продовжуватимемо робити все можливе для захисту свободи, демократії та міжнародного порядку, заснованого на правилах", - сказала міністр.

  • Загалом з лютого 2022 року Канада виділила Україні військову допомогу на суму понад 1 мільярд доларів.
  • У лютому стало відомо, що Канада надасть українським захисникам ще чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.
Канада
допомога Україні
зброя для України
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