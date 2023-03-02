Про це в Оттаві заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Укрінформ.

"Канада продовжує надавати Україні всеохопну військову допомогу, необхідну їй для захисту своєї території та народу від російської агресії. Канада навчила 35 тис. українських захисників у рамках операції UNIFIER, ми передали військової допомоги на понад 1 млрд дол, й наші канадські військовослужбовці перевезли понад 7 млн фунтів (3500 тонн - ред.) військової допомоги, призначеної Україні”, - сказала Ананд.

Вона наголосила: "Україна переможе й Канада буде з нею до кінця".

Канада транспортує військову допомогу зі своєї бази в Шотландії, де базуються три канадські вантажні літаки та близько 60 військовослужбовців. Звідти канадські ВПС транспортують військову допомогу Україні, надану не лише Канадою, а й іншими союзниками по НАТО.

Загалом з початку минулого року Канада виділила Україні вже близько 5 млрд дол. різноманітної гуманітарної, фінансової та військової допомоги.