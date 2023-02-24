Канада передасть Україні ще 4 танки Leopard 2 та вводить додаткові санкції проти РФ

Про це оголосив сьогодні, 24 лютого, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Трюдо заявив, що Канада надасть 4 додаткові основні бойові танки Leopard 2 для підтримки Збройних Сил України в захисті своєї країни, збільшивши загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" до восьми танків.

Також Канада надасть Україні броньовану евакуаційну машину та понад 5000 снарядів калібру 155 мм.

Як додав Трюдо, 4 бойові танки Leopard 2, про передачу яких оголошували раніше, вже доставлені до Польщі, а група інструкторів збройних сил Канади наразі навчає українські екіпажі.

Окрім того, сьогодні Канада оголосила про додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни Росії проти України.

"Нові обмеження стосуються 122 фізичних і 13 юридичних осіб, у тому числі депутатів нижньої палати російського парламенту, які проголосували за закон, пов’язаний із вторгненням і спробою анексії чотирьох регіонів України. Серед інших підсанкційних осіб – віцепрем’єр-міністри Росії, міністри й інші особи в офісі президента Росії та російські військові, а також члени сімей осіб, які раніше потрапили під санкції", – зазначено в повідомленні.

Також Канада ввела санкції проти семи російських фізичних осіб і 50 оборонних організацій, залучених до російської оборонної промисловості, включаючи виробництво танків, ракет і систем озброєнь, які Росія використовує в Україні. Крім того, запроваджено заборону експорту в Росію певних хімічних елементів для використання в електроніці, а також введено заборону на імпорт, купівлю або придбання російської зброї, боєприпасів та іншої зброї, де б вони не були або де б їх не обробляли, з Росії або від будь-якої особи в Росії.