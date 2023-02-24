Санкційний перелік оприлюднив Держдеп 24 лютого.

Зокрема там наведені імена кількох очільників федеративних одиниць Росії, дев’ять міністрів (зокрема міністр з надзвичайних ситуацій РФ Олександр Куренков і міністр цифрового розвитку Маскут Шадаєв), пропагандистка Ольга Скабєєва, ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник, командир батальйону "Спарта" "ДНР" Артем Жога та інші.

Також відомо, що фінансові санкції накладені на низку компаній, що працюють у секторі оборони Росії, а також допомагають їй ухилятись від уже запроваджених санкцій.

Крім того, Державний департамент оголосив про запровадження візових обмежень для 1219 російських військових, включно з офіцерами, за дії, що загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України.