Пропагандистка Скабєєва, командир батальйону "Спарта": Держдеп США оголосив нові санкції у роковини повномасштабного вторгнення РФ
Державний департамент США у межах санкційного пакета до роковин повномасштабного вторгнення в Україну оголосив про візові та фінансові обмеження проти низки російських фізичних та юридичних осіб
Санкційний перелік оприлюднив Держдеп 24 лютого.
Зокрема там наведені імена кількох очільників федеративних одиниць Росії, дев’ять міністрів (зокрема міністр з надзвичайних ситуацій РФ Олександр Куренков і міністр цифрового розвитку Маскут Шадаєв), пропагандистка Ольга Скабєєва, ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник, командир батальйону "Спарта" "ДНР" Артем Жога та інші.
Також відомо, що фінансові санкції накладені на низку компаній, що працюють у секторі оборони Росії, а також допомагають їй ухилятись від уже запроваджених санкцій.
Крім того, Державний департамент оголосив про запровадження візових обмежень для 1219 російських військових, включно з офіцерами, за дії, що загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України.
- Нагадаємо: Сполучені Штати у п'ятницю, 24 лютого, ввели нові санкції проти Росії та третіх країн, які підтримують військові зусилля країни-агресора.
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