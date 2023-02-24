США запровадили нові санкції проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Санкції запровадили міністерство фінансів і державний департамент США в координації з партнерами та союзниками по G7. Метою обмежень, що стосуватимуться ключових секторів, які генерують доходи РФ, є подальша деградація економіки Росії та зменшення її спроможності вести війну проти України.

У санкційний список потрапили понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії та третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові дії держави-терориста проти України.

"Ми запровадимо санкції проти додаткових суб'єктів, пов'язаних з російською оборонною та технологічною промисловістю, в тому числі тих, хто відповідає за поповнення російських запасів санкційних товарів або створює умови для ухилення від російських санкцій", - ідеться у заяві.

США також планують розширити свої повноваження щодо санкції на металургійний і гірничодобувний сектори Росії.

Також сьогодні планують запровадити низку заходів з експортного контролю. Так майже 90 компаній з РФ та третіх країн включать до списку юридичних осіб, які ухиляються від санкції та беруть участь у діяльності на підтримку російського оборонного сектору. Це стосується передусім Китаю. Компанії, яких додали до списків, не зможуть купувати товари, що виготовлені в США або для виробництва яких знадобилися певні американські технології чи програмне забезпечення за кордоном.

Крім того, узгоджуватимуть заходи щодо промислового обладнання, предметів розкоші та інших товарів. Також запровадять нові обмеження, які за допомогою яких можна запобігти використанню компонентів, знайдених в іранських БПЛА, на полі бою в Україні.

Президент США Джо Байден сьогодні підпише укази щодо підвищення цін на низку російських товарів, які імпортують у країну, зокрема металів, мінералів і хімічних продуктів. Це стосуватиметься передусім ключових російських товарів, які приносять дохід країні-агресору, і водночас зменшують залежність США від Росії. Ціни зростуть на суму близько 2,8 млрд доларів для Росії.

"Ці санкції, експортний контроль і мита є частиною наших постійних зусиль, спрямованих на накладення значних додаткових економічних витрат на Росію. Ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб використовувати всі доступні нам економічні інструменти, щоб порушити здатність Росії вести війну та з часом погіршити її економіку", - наголосили в заяві.