Велика Британія оприлюднила новий пакет санкцій проти РФ: у списку керівники Газпрому й Аерофлоту та громадяни, пов'язані з Росатомом
24 лютого у Великій Британії оприлюднили розширений список підсанкційних осіб-громадян РФ та заборонили експорт усіх товарів, які Росія використовувала на фронті
Про це мовиться на сайті уряду Великої Британії.
Зазначається, що від 24 лютого 2023 року Росія не зможе імпортувати з Великої Британії будь-які товари, які раніше використовувала на полі бою.
"Серед сотень товарів – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським ВПК, у тому числі у виробництві БПЛА", - зазначили в уряді.
Також сьогодні під санкції потрапили топ-менеджери російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом" та керівники двох найбільших російських оборонних компаній, чотирьох банків та інші представники російської еліти. Зокрема:
- Маттіас Варніг – близький друг Путіна, генеральний директор "Північного потоку-2", а раніше член правління російських енергетичних компаній "Транснефть" і "Роснефть"
- Любов Кабаєва - мати колишньої російської гімнастки і депутата Держдуми Аліни Кабаєвої, яка нібито має близькі особисті стосунки з Путіним. Повідомляється, що сім'я Кабаєвої володіє нерухомістю в Росії на мільйони фунтів
- Олексій Дюмін - колишній головний охоронець Путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, включаючи запуск та підтримку школи підготовки безпілотників для російських військ
- Олексій Козак, син колишнього віце-прем'єра та соратника Путіна Дмитра Козака
- 20 керівників "Газпрому" та "Аерофлоту", включаючи голову "Газпрому" та колишнього прем'єр-міністра Росії Віктора Зубкова та двох чинних міністрів Росії
Нагадаємо, уряд Австралії направить в Україну безпілотники й розширить санкції проти Росії: у списку опинилися 90 громадян РФ та 40 організацій, зокрема 5 віцепрем'єрів та патріарх Кирил.
24 лютого Нова Зеландія ввела найбільші свої санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 87 політиків і військових.
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