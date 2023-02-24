Про це мовиться на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що від 24 лютого 2023 року Росія не зможе імпортувати з Великої Британії будь-які товари, які раніше використовувала на полі бою.

"Серед сотень товарів – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським ВПК, у тому числі у виробництві БПЛА", - зазначили в уряді.

Також сьогодні під санкції потрапили топ-менеджери російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом" та керівники двох найбільших російських оборонних компаній, чотирьох банків та інші представники російської еліти. Зокрема:

Маттіас Варніг – близький друг Путіна, генеральний директор "Північного потоку-2", а раніше член правління російських енергетичних компаній "Транснефть" і "Роснефть"

Любов Кабаєва - мати колишньої російської гімнастки і депутата Держдуми Аліни Кабаєвої, яка нібито має близькі особисті стосунки з Путіним. Повідомляється, що сім'я Кабаєвої володіє нерухомістю в Росії на мільйони фунтів

Олексій Дюмін - колишній головний охоронець Путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, включаючи запуск та підтримку школи підготовки безпілотників для російських військ

Олексій Козак, син колишнього віце-прем'єра та соратника Путіна Дмитра Козака

20 керівників "Газпрому" та "Аерофлоту", включаючи голову "Газпрому" та колишнього прем'єр-міністра Росії Віктора Зубкова та двох чинних міністрів Росії

Нагадаємо, уряд Австралії направить в Україну безпілотники й розширить санкції проти Росії: у списку опинилися 90 громадян РФ та 40 організацій, зокрема 5 віцепрем'єрів та патріарх Кирил.

24 лютого Нова Зеландія ввела найбільші свої санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 87 політиків і військових.