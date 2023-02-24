Про це інформує офіційний сайт уряду.

Сьогодні Нова Зеландія оголосила про один із найбільших раундів санкцій проти Росії. Обмеження отримали 87 росіян, зокрема політики. Санкції поширюються й на родичів і партнерів фігурантів.

"Сюди також входять члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації, які намагалися легітимізувати наступ на суверенітет України шляхом фіктивних референдумів у незаконно анексованих областях України. Військовослужбовці, до яких ми застосували санкції, брали активну участь у конфлікті", - заявила міністерка закордонних справ Наная Махута.

Махута наголосила, що це доповнює відповідь країни, яка надає Україні військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

"Дії Росії продовжують мати наслідки для глобального миру, безпеки та економічної стабільності, що впливає на Нову Зеландію. Самооборона України - це також боротьба за захист основних принципів, якими дорожать новозеландці: територіальна цілісність, свобода основні права людини, заснована на міжнародних правилах система, на яку ми покладаємось для нашого миру та процвітання", - сказала міністерка.

9 березня 2022 року парламент країни одноголосно прийняв закон про санкції проти Росії. Загалом обмеження застосували до понад тисячі фізичних осіб і понад 350 організацій.

"Рік після безглуздого вторгнення Росії наш заклик до президента Путіна залишається незмінним. Ми продовжуємо закликати Росію послідовно виконувати свої міжнародні зобов’язання, припинити військову агресію Росії, вивести війська, а потім повернутися до змістовних дипломатичних переговорів", - наголосила Махута і додала, Нова Зеландія продовжуватиме підтримувати Україну.