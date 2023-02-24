Про це мовиться на сайтах урядових відомств Австралії та в матеріалах ЗМІ.

"Сьогодні, з цієї найпохмурішої нагоди, уряд Австралії оголошує про додаткову військову допомогу Україні та подальші витрати для Росії, включаючи додаткові санкції", - заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, йдеться у пресрелізі від 24 лютого.

Так, Україна отримає від Австралії додаткові безпілотники. Журналісти The Guardian ствердили, що техніка не є бойовою, але "дрони, загальна вартість яких - $33 млн, допоможуть українським збройним силам контролювати пересування російських військ під час війни".

Також уряд Австралії позбавив права на в'їзд та заморозив активи для ще 90 російських фізичних осіб і 40 російських організацій.

У списку, зокрема, голова РПЦ патріарх Кирило, губернатори, члени ЦВК, 5 віцепрем'єрів, пропагандист Олексій Дугін та гендиректор Першого каналу Константин Ернст.

"Ми запроваджуємо санкції проти осіб та організацій, що здійснюють діяльність, яка має економічне та стратегічне значення для Росії або загрожує територіальній цілісності чи суверенітету України. Це охоплює нові списки тих, хто підтримує брехню Кремля, щоб зміцнити підтримку президента Путіна та ключових гравців російської оборонної промисловості", - додав австралійський прем'єр.

Серед підсанкційних організацій можна натрапити на:

Концерн "Калашников"

Розробник підводних човнів АТ "Адміралтійські верфі"

Авіаційна компанія "Туполєв"

Ракетне конструкторське бюро імені Макеєва

Підприємство, що випускає бойові машини піхоти, "Курганмашзавод"

Нагадаємо, Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель. Також уряд Австралії запровадив санкції проти 13 осіб та двох організацій, що причетні до порушення прав людини. Серед них - організатори спроби вбивства Навального.

А пізніше Франція та Австралія досягли домовленості щодо спільного виробництва для потреб Збройних сил України 155-мм снарядів для підтримки країни у війні проти Росії.