Про це мовиться на сайті пресслужби міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Уряд Австралії ввів санкції проти 13 фізичних та 2 юридичних осіб, що причетні до порушень прав людини та зловживань.

Серед списку є іранська поліція моралі, Сили опору Басідж і шість іранців, які брали участь у жорстокому придушенні протестів після смерті Махси Аміні та продовжили жорстокі дії щодо народу Ірану.

За порушення прав людини також запровадили санкції проти організаторів спроби вбивства російського діяча Олексія Навального.

"Ці санкції накладені через жахливу обстановку з правами людини, коли порушники продовжують діяти безкарно", - мовиться на сайті.

Крім того, під санкції потрапили й представники Ірану, що причетні до постачання дронів-камікадзе Росії, остання ж використовує їх у війні проти України.

"Австралія приєднується до партнерів, щоб оголосити про подальші цільові фінансові санкції проти трьох іранських фізичних осіб та однієї компанії, причетних до постачання безпілотників до Росії для використання проти України. Росія використовує безпілотники іранського виробництва для нанесення ударів по цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури з наміром позбавити український народ енергії, тепла та води в умовах низьких зимових температур", — йдеться у повідомленні МЗС Австралії.

Нагадаємо, 9 грудня Велика Британія й США також ввели санкції проти російських та іранських представників, що причетні до постачання дронів-камікадзе.

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