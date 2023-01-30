Про це 30 січня повідомили міністри збройних сил Франції Себастьєн Лекорню та Австралії Річард Марлес, передає 20 minutes.

"Декілька тисяч 155-мм снарядів будуть вироблені спільно", — сказав Лекорню.

Своєю чергою Річард Марлз заявив про "багатомільйонний австралійський проєкт" і "нове співробітництво між австралійцями та французами в галузі оборонної промисловості".

На початку січня Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb