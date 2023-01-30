Франція та Австралія спільно виготовлятимуть для України 155-мм снаряди
Франція та Австралія досягли домовленості щодо спільного виробництва для потреб Збройних сил України 155-мм снарядів для підтримки країни у війні проти Росії
Про це 30 січня повідомили міністри збройних сил Франції Себастьєн Лекорню та Австралії Річард Марлес, передає 20 minutes.
"Декілька тисяч 155-мм снарядів будуть вироблені спільно", — сказав Лекорню.
Своєю чергою Річард Марлз заявив про "багатомільйонний австралійський проєкт" і "нове співробітництво між австралійцями та французами в галузі оборонної промисловості".
- На початку січня Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
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