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Норвегія відправила Україні нову партію боєприпасів калібру 155 мм

5 січня, 2023 четвер
02:48
війна з Росією Норвегія

Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм – боєприпаси вже залишили територію країни

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам повідомляє BBC.

Видання зазначає, що Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Норвезькі військові додають, що снаряди можуть використовуватися для кількох видів озброєнь, у тому числі стріляє самохідна гаубиця M-109.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам повідомив, що його країна продовжить постачати ЗСУ зброєю.

"Україна потребує термінової допомоги, і тому ми продовжуємо вивчати, що ще може бути надано із запасів збройних сил. Ми також вивчаємо, що можна отримати безпосередньо від виробника, щоб допомогти ще більше", - сказав Грам.

Раніше Норвегія вже надала Україні 23 самохідні гаубиці M-109, 160 ракет повітря-земля Hellfire, 3 реактивні установки залпового вогню MLRS, 4 тисячі протитанкових ракет, понад 1750 бронежилетів, 3 тисячі захисних касок і 15 тисяч сухих пайків.

  • Нагадаємо, 4 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере. Однією з основних тем обговорень були оборонні потреби нашої країни.

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Норвегія
зброя для України
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