Про це він повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 3 січня.

Зеленський сказав, що протягом дня провів чотири міжнародні розмови: з прем’єр-міністрами Канади, Нідерландів, Великої Британії та Норвегії.

"Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону", – розповів Зеленський про тематику проведених розмов.

Він додав, що, найімовірніше, Росія спробує перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти поразку, а для цього її керівники кинуть у бій "усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати".

"Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста", – сказав президент України.

Володимир Зеленський уточнив, що з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо обговорив, як можна посилити тиск на Росію, а також подякував Канаді за її постійну оборонну, санкційну та фінансову підтримку.

"Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу", – зауважив Зеленський

Щодо розмови з прем'єром Норвегії, то Зеленський зауважив, що вже ухвалені та ще готуються "дуже потужні рішення", які серед іншого стосуються і збройної підтримки.

"Роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо. Це стосується і підтримки нашої енергосистеми", – сказав президент, додавши, що Норвегія висловила готовність допомогти забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.

"Сьогодні в розмові з премʼєр-міністром Сунаком я відчув, що ми однаково сприймаємо важливість цього року, перспективи цього року. Те, що саме зараз можна досягти вирішальної переваги, не давши Росії відігратись на тому чи іншому фронтовому напрямку", – прокоментував Зеленський розмову з прем'єром Великої Британії.

А розмова з прем'єром Нідерландів стосувалася найближчих розрахунків ворога, а також того, "що готується Росією на зимові місяці й початок весни".

"Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", – підсумував Зеленський.

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