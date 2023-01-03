Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Будь-яка спроба нового наступу терористів має провалитися": Зеленський обговорив посилення допомоги Україні з прем'єрами 4 країн

"Будь-яка спроба нового наступу терористів має провалитися": Зеленський обговорив посилення допомоги Україні з прем'єрами 4 країн

3 січня, 2023 вiвторок
22:59
Суспільство Президент України Зеленський

Володимир Зеленський провів розмови з прем'єр-міністрами чотирьох країн упродовж вівторка, 3 січня

Про це він повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 3 січня.

Зеленський сказав, що протягом дня провів чотири міжнародні розмови: з прем’єр-міністрами Канади, Нідерландів, Великої Британії та Норвегії. 

"Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону", – розповів Зеленський про тематику проведених розмов.

Він додав, що, найімовірніше, Росія спробує перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти поразку, а для цього її керівники кинуть у бій "усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати". 

"Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста", – сказав президент України. 

Володимир Зеленський уточнив, що з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо обговорив, як можна  посилити тиск на Росію, а також подякував Канаді за її постійну оборонну, санкційну та фінансову підтримку. 

"Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу", – зауважив Зеленський

Щодо розмови з прем'єром Норвегії, то Зеленський зауважив, що вже ухвалені та ще готуються "дуже потужні рішення", які серед іншого стосуються і збройної підтримки. 

"Роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо. Це стосується і підтримки нашої енергосистеми", – сказав президент, додавши, що Норвегія висловила готовність допомогти забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.

"Сьогодні в розмові з премʼєр-міністром Сунаком я відчув, що ми однаково сприймаємо важливість цього року, перспективи цього року. Те, що саме зараз можна досягти вирішальної переваги, не давши Росії відігратись на тому чи іншому фронтовому напрямку", – прокоментував Зеленський розмову з прем'єром Великої Британії.

А розмова з прем'єром Нідерландів стосувалася найближчих розрахунків ворога, а також того, "що готується Росією на зимові місяці й початок весни". 

"Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", – підсумував Зеленський.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
1 січня, 2023 неділя
Пригожин побажав "щастя" у новому році, виступивши в морзі з тілами вагнерівців
2 січня, 2023 понедiлок
Дослідники Школи медицини UM виявили зв'язок групи крові з ризиком інсульту
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Автор Антін Борковський
1 січня, 2023 неділя
Зеленський повинен просити допомоги в Британії і Скандинавських країн в обхід НАТО і ЄС, – полковник Грант
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 січня
22:57
нафта ембарго санкції
Поставки нафти з РФ протягом грудня впали до найнижчого рівня за 2022 рік, – Bloomberg
22:40
Ексклюзив
Крим
Сьогодні у Криму чули три вибухи, - член меджлісу Барієв
22:18
Конгрес США
Уперше за 100 років спікера палати представників конгресу США не обрали в один тур
22:16
Світло
Київ отримує значні обсяги електроенергії, прогнози втішні, - YASNO
22:11
Помер головред "Голосу України" Анатолій Горлов
Помер головний редактор парламентської газети "Голос України" Анатолій Горлов
22:10
Ексклюзив
на фото: центр Херсона
У тролейбусне депо Херсона прилетіли снаряди, дісталося і багатоповерхівкам поряд, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук
21:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа готується приймати нових біженців, чи прийшов кінець правлінню українських олігархів, як у Польщі спекулюють на темі Волинської трагедії. Світові ЗМІ про Україну 3 січня
21:37
Аналітика
Сергій Згурець
У армії РФ зменшується показник кількості пострілів на добу, але він більше, ніж може собі дозволити українська армія. Колонка Сергія Згурця
21:26
Палац Україна після обстрілів 31 грудня
Момент прильоту зафіксували відеокамери: київський Палац "Україна" просить допомоги у відбудові після ракетної атаки 31 грудня
21:02
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган планує поспілкуватися телефоном з Путіним і Зеленським у середу, 4 січня
20:52
окупанти, орки
"Є чутки з різних джерел, що буде повна мобілізація і наступ": ГУР перехопило розмову російських вояків
20:45
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Нічний обстріл Дружківки: росіяни застосували два "іскандери", одна людина загинула
20:42
"Біля Бахмута ворог фактично по своїх трупах намагається просуватися вперед": Залужний провів першу цьогоріч розмову з генералом Міллі
20:10
Огляд
Перемога України
Переможні новини 314-го дня війни: запуск українських супутників, знищення бази окупантів у Токмаку та плани приєднання України до "клубу багатих країн"  
20:08
ППО
Створити "купол" протиповітряної оборони над усією Україною найближчими роками фізично неможливо, - Повітряні сили
20:00
У деокупованій Балаклії запрацювала багатопрофільна лікарня, яку зруйнували загарбники
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Навіщо росіянам культ смерті?
19:55
поранений окупант
Надбагато поранених окупантів і їхня нетвереза поведінка: з окупованого Мелітополя тікають російські медики
19:37
Автогонщик і зірка YouTube Кен Блок загинув у США
У США загинув відомий автогонщик та зірка YouTube Кен Блок
19:27
Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині
Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині: ексагент ГРУ, праві екстремісти й "козаки"
19:17
Денис Шмигаль
Шмигаль: цьогоріч спрямуємо половину бюджету на ЗСУ і плануємо почати переговори про вступ до ЄС
19:16
Ексклюзив
перископи для військових
У Мукачеві місцеві жителі виготовляють для ЗСУ тактичні перископи з водопровідних пластикових труб, - волонтер Адаменко
19:14
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин пояснив неспроможність взяти Бахмут наявністю "500 ліній оборони" в місті
18:52
російські танки, окупанти, оркі
Окупанти за добу здійснили 18 обстрілів з РСЗВ та 8 авіаударів по території України
18:42
Скраплений газ. Ілюстративне зображення
До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого газу зі США
18:42
ЗСУ вдарили по районах скупчення окупантів та вразили два ворожі пункти управління
18:41
Військово-морські сили ліквідували міну на Одещині
18:38
Ексклюзив
храм УПЦ МП в Ірпені
78% українців вважають, що влада має втрутитися у діяльність УПЦ МП, - заступник директора КМІС
18:30
"Знести за першої ж нагоди": в Естонії хочуть прибрати ще два пам'ятники із радянською символікою
18:28
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Польща звернулася до керівництва ООН за підтримкою в питанні репарацій від Німеччини за Другу світову
18:14
SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30
SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30
18:07
Рауль Ганді
"Зміна географії": в Індії побоюються, що Китай вчинить з їх країною так, як Росія з Україною
18:06
OPINION
Олександр Вільчинський
У новітніх батиїв жодних шансів
17:35
Ексклюзив
Дмитро Васильєв
США бачать Україну партнером по формуванню нового світу, ми будемо одними із його лідерів, - політконсультант Васильєв
17:18
НАТО
НАТО має намір зробити внесок країн у бюджет Альянсу в розмірі 2% від ВВП обов'язковим
17:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:01
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
Інтернет під час відключень електрики: провайдерам з усіх областей передали батареї для живлення мереж
17:01
Українське зерно
Розкрадали мільйони гривень на експорті українського зерна: СБУ ліквідувала корупційну схему на митниці
16:59
Президент України Зеленський
"Маємо конкретні рішення": Зеленський обговорив із Ріші Сунаком оборонну співпрацю
16:52
Ексклюзив
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
РФ завершує підготовку мобілізованих, серед завдань - посилення оборони на Півдні та окупація Донеччини, - експерт Defense Express Рябих
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV